Bli kjent med Robocop fra Mortal Kombat 11

Det er ikke bare snilt og omtenksomt av Netherrealm Studios - om kanskje ikke helt nødvendig - å slippe en Mortal Kombat 11: Aftermath-video kalt Meet Robocop. Vi går ut ifra at flesteparten av dere kjenner til karakteren fra før av. Men vi er enda glade for at de gjorde det, for Robocop ser strålende ut i alt fra bevegelser til våpen og stemmeskuespill.

Sjekk ut videoen nedenfor, og ikke glem at du faktisk kan laste ned og spille som Robocop i dag ettersom Aftermath-utvidelsen nå er ute.