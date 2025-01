Bli like sterk som en ape med disse primal kettlebells

HQ

Vi kan nok alle være enige om at selv om kettlebells er effektive, ser de ganske kjedelige ut. Denne typen vekt vil få deg i kampform, men de er neppe iøynefallende, eller i det minste var de det...

Onnit har lansert en ny kettlebell-kolleksjon som er ideell for å finne frem primaten i deg. Kolleksjonen Primal Kettlebell består av fem vektklasser, som hver er designet for å ligne en annen apeart, der den laveste vekten er Howler Monkey, og denne øker deretter til Chimp, Orangutan, Gorilla, og til slutt den mytiske Bigfoot.

Kettlebells kan bestilles i dag, og de varierer i pris. Den 36-pund Chimp for eksempel koster nesten $ 85, mens 90-pund Bigfoot vil sette deg tilbake hele $ 215. Det høres kanskje dyrt ut, men Onnit lover at du for denne prisen får sponbestandige og herdede kettlebells som mest sannsynlig vil knuse verden rundt seg før de selv viser tegn til slitasje.

