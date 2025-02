Bli med Brad Pitt bak kulissene på F1

HQ

Under gårsdagens sportsgalla i London benyttet Apple og Warner anledningen til å lansere spennende ekstramateriale til den kommende F1 -filmen med Brad Pitt i hovedrollen. Klippet gir oss et innblikk i produksjonen av filmen og de banebrytende teknikkene som er brukt for å fange farten og intensiteten i sporten.

Kosinski forklarer at teamet brukte den avanserte kamerateknologien som ble utviklet for Top Gun: Maverick og tok den enda lenger for å skape en autentisk opplevelse. Selv den syvdobbelte verdensmesteren Lewis Hamilton hadde noe å si om filmen, som han beskrev som "den mest autentiske racingfilmen noensinne".

Se klippet nedenfor. F1 har forventet kinopremiere 27. juni.