Bli med i Vandals MC med en skinnjakke fra The Bikeriders til 1200 dollar

Mange av dere strømmer kanskje til kinoene denne helgen for å se hvordan Austin Butler, Tom Hardy og Jodie Comer kombinerer og slår seg sammen for The Bikeriders. Filmen, som har vært mye forsinket av en eller annen grunn, er endelig her og dreier seg om en amerikansk motorsykkelgjeng fra midtvesten kalt Vandals MC som gradvis glir over i mer kriminelle tendenser etter hvert som årene går, og hvordan et medlem (Butler) må velge mellom lojalitet til klubben eller til partneren sin (Comer).

I forbindelse med filmens ankomst har Focus Features avslørt en rekke offisielle varer og klær til filmen, inkludert de vanlige T-skjortene, hattene, hettegenserne og joggebuksene som vi forventer fra denne typen kolleksjoner, men også noen få bikerspesifikke godbiter også.

Dette betyr at du kan få en av to denimjakkealternativer og til og med en skikkelig skinnjakke som blir laget av Schott NYC. Haken med sistnevnte er at det er et premiumprodukt som kommer med en premium prislapp, og du må ut med hele 1250,95 dollar.

Hvis du vil ha tak i en av disse jakkene, kan du forhåndsbestille den nå med planlagt levering 2. juli.

