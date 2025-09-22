Bli med Lego Batman: Legacy of the Dark Knight bak kulissene i ny video

HQ

Batman - Part II kommer ikke ut før høsten 2027, vi vet fortsatt ikke hvem som skal spille Batman i James Gunns nye DCU, og det er ikke noe nytt Arkham-spill i horisonten. Kjipt, men heldigvis har fansen fortsatt noe å se frem til.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Det nye Arkham-spillet ble annonsert under Gamescom i august, og det ser ut til å være en uventet åndelig etterfølger til Arkham-serien, komplett med en nesten uhåndterlig mengde DC-fanservice. Vi har faktisk prøvd det ut og ble veldig imponert, og kan bekrefte at til tross for Lego-lisensen er det et eventyr med bitt.

Nå har det kommet en ny video, kalt Building the Legacy, der vi får komme bak kulissene og møte ikke bare utviklerne, men også DC-filmsjef James Gunn. I tillegg til mye nyttig informasjon og morsomme anekdoter, er det også mye ny gameplay.

Ta en titt på videoen nedenfor, med Lego Batman: Legacy of the Dark Knight satt til utgivelse i 2026.