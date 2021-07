Bli med oss og finn ut hvordan Unity er mer enn en grafikkmotor

Med interesse for spillindustrien høyere enn noensinne, er det harde arbeidet og innsatsen som ligger i å lage et videospill i rampelyset mer enn det noen gang har vært. For å se hva som trengs for å lage et spill har vi sjekket ut hvordan Unity gir et helt økosystem med verktøy og funksjoner til utviklere, med den første delen av serien nå tilgjengelig.

Vi skal utforske hvordan Unity er "More Than an Engine", og hvordan det er en "One Stop Shop" for spillutviklere. For å sette i gang tar vi et dypdykk i hvordan Unity gir kreativitet i vår første episode av serien.

Se videoen nedenfor og besøk vår Unity-underside for å lære mer.