Bli med oss på en fullspekket Story of Seasons: Grand Bazaar GR Live i ettermiddag

Det er på tide å ta en pause fra kjas og mas, og komme seg bort fra byen for å starte et nytt liv på den koselige landsbygda. Jepp, denne uken har en helt ny del i Story of Seasons -serien gjort sin ankomst, og vi kommer til å gjøre dette neste kapittelet i franchisen til fokus for dagens GR Live -tilbud.

Fra og med det litt tidligere tidspunktet 15:00 BST / 16:00 CEST, vil jeg være vert og spille Story of Seasons: Grand Bazaar i to hele timer, noe som betyr at vi har en stor GR Live -strøm i vente for deg i dag på den typiske startsiden.

Jeg drar til Zephyr Town for å møte lokalbefolkningen og bygge drømmegården min, samtidig som jeg hjelper byens innbyggere med å gjenoppbygge den berømte basaren i hjertet av byen, slik at den kan gjenoppstå i sin fordums prakt.

Ta turen innom for å få en smakebit av dette koselige og herlige spillet, som nå er tilgjengelig på PC, Nintendo Switch og Nintendo Switch 2. Og ikke glem å lese hele vår anmeldelse av spillet.