Bli med oss på en time med Call of Duty: Black Ops 6 på dagens GR Live

Vi avslutter denne uken med å rette oppmerksomheten mot den siste delen i Call of Duty -serien. For å markere ankomsten av Call of Duty: Black Ops 6, kommer vi til å vie dagens GR Live -strøm til å sjekke ut en time med Treyarchs siste innsats.

Fra og med den vanlige tiden 16:00 BST / 17:00 CEST, skal jeg være vertskap og dykke ned i en time med Black Ops 6 alt fra GR Live-hjemmesiden. Sørg for å stikke innom for å fråtse i litt Campaign og Multiplayer action.

Hvis du er interessert i å se hva jeg har i vente, kan du sjekke ut vår siste forhåndsvisning av Black Ops 6, da vi for øyeblikket er i ferd med å produsere vår anmeldelse av spillet.