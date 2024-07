Bli med oss på Final Fantasy XIV: Dawntrail på dagens GR Live

HQ

I dag er en stor dag for Final Fantasy XIV fans, da den etterlengtede Final Fantasy XIV: Dawntrail -utvidelsen gjør sin ankomst. Final Fantasy XIV: Dawntrail tar spillerne med til en ny del av riket, og vil dreie seg om kontinentet Tural og den gylne byen, som står overfor et tronskifte.

Final Fantasy XIV: Dawntrail Utvidelsen bringer også med seg to nye jobber du kan prøve deg på. Viper er en DPS-jobb med to kniver som er ideell for de som ønsker å komme tett på, mens Pictomancer er en magisk DPS-jobb med lang rekkevidde som har som mål å gjøre fantasi til virkelighet. Med disse to nye jobbene er det nå 21 jobber tilgjengelig som kan testes på én enkelt figur.

Men dette er ikke alt, Final Fantasy XIV: Dawntrail kommer med en økning av nivågrensen, og det maksimale nivået blir for første gang tresifret. Vi kan også se frem til en ny spillbar rase, den kvinnelige Hrothgar, pluss flere nye områder å utforske, fangehull å fullføre og raids å overvinne. Og la oss ikke glemme den store grafiske oppdateringen som vil gi en rekke visuelle forbedringer, inkludert forbedrede teksturer og skygger og bedre materialkvaliteter for figurer og miljøer.

Med så mye å se frem til, kan du bli med vår egen Rebeca på GR Live-hjemmesiden til vanlig tid kl. 16:00 BST/17:00 CEST for å få med deg de to første timene av Final Fantasy XIV: Dawntrail.

Final Fantasy XIV: Dawntrail er tilgjengelig akkurat nå på PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S og Mac.