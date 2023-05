Bli med på åpningen av After Us i dagens GR Live

HQ

Vi fortsetter denne ukens serie med GR Live-sendinger ved å rette oppmerksomheten mot Piccolos posthumane eventyrspill, After Us. Dette spillet dreier seg om livets ånd, Gaia, og gir spillerne i oppgave å utforske en herjet verden for å finne og redde utdødde dyreånder slik at de kan gjenopplives og beskyttes på Mother's Ark.

Med denne fortellingen om bevaring og menneskelig påvirkning i tankene, skal vi hoppe inn i åpningen av After Us i dagens GR Live, der Rebeca vil være vert fra kl 16:00.

Sørg for å gå til GR Live-siden for å få med deg handlingen når den utspiller seg, og sjekk også ut en trailer for spillet nedenfor for en forsmak på hva som kommer.