Bli med på en feiring av THQ Nordics 10-årsjubileum

Tro det eller ei, nå i 2021 er det 10 år siden THQ Nordic opprinnelige ble grunnlagt. I løpet av det siste tåret har selskapet publisert en rekke anerkjente titler i franchiser med store navn som Darksiders Genesis, Chronos: Before the Ashes og Desperados III. Det har også vært ansvarlig for å hjelpe med å bringe noen av våre favoritt-klassikere tilbake fra graven, som Destroy All Humans!, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning og Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered.

I feiringen av selskapets siste milepæl har vi produsert en tredelt videoserie som ser tilbake på den rike historien. Den første delen viser ti spill som virkelig har definert selskapet i løpet av de siste ti årene.

Vi følger opp med to andre videoer som kommer i løpet av de neste få dagene.

Få med deg THQ Nordics Anniversary-stream her den 17. september klokken 21.

I tillegg til alt dette vil THQ Nordic holde et utgiver-salg på Steam der noen av selskapets største titler er forventet å få noen ganske gode rabatter.

