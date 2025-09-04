Bli med på en to timer lang spesialsending av Hell is Us i dagens GR Live

HQ

I dag lanseres Hell is Us. Rogue Factors actioneventyr er et spill vi har hatt et godt øye til siden det ble avslørt, og det er spekket med mysterier og gåter når vi utforsker et krigsherjet fiktivt land i rollen som Remi på leting etter sin forsvunne familie.

Ved å knytte inn temaer som følelser og krigens redsler, samt inkludere bokstavelige redsler i de ansiktsløse skapningene som er spredt over denne mystiske verdenen, har Hell is Us allerede vist seg å være en unik og imponerende opplevelse, og du kan finne våre fulle tanker i vår anmeldelse her.

