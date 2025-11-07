Bli med på jakten på Predator: Badlands med dette eksklusive klippet fra filmen

HQ

I går, 7. november, kom Dan Trachtenbergs nye Predator-universfilm Predator: Badlands på kinoer verden over, en film som nok en gang avviker fra den klassiske skrekkformelen til franchisen som startet på 80-tallet med en lettere tone og en Yautja-hovedperson som i det minste denne gangen er "den gode", sammen med Elle Fannings Weyland-Yutani-androide Thia.

Vi har allerede sett det her på Gamereactor, og vår kollega Javier har utarbeidet en utmerket anmeldelse for å snakke om den lettere, mer muntre tonen i Badlands. Her er det imidlertid god plass til noen spennende actionscener, og Disney ønsket nok en gang å samarbeide med Gamereactor ved å dele en eksklusiv scene med dere, slik at dere selv kan avgjøre om denne filmen er verdt å bruke tid og penger på kino.

I klippet ser vi Predator-hovedpersonen Dek prøve å overleve på den ugjestmilde planeten Genna, der selv planter kan drepe deg på et sekund, og der det ultimate byttet finnes, det farligste beistet i universet.

Ikke gå glipp av forhåndsvisningen vi gir deg bare for Gamereactor-lesere nedenfor.

Og nå som du har sett den... Skal du se Predator: Badlands på kino denne helgen?

