Bli med på noen Hi-Fi Rush på dagens GR Live

Mens gårsdagens Developer Direct av Xbox og Bethesda endte opp med å bli et ganske jevnt og generelt skuffende show, fikk vi den overraskende kunngjøringen og påfølgende lansering av Tango Gameworks 'siste tittel: Hi-Fi Rush.

Dette spillet er designet som en rytmeactionopplevelse, og du spiller som Chai, en wannabe-rockestjerne som må kjempe tilbake mot ekle roboter ved hjelp av rytmebasert kamp. Med en samling lisensierte sanger og originale bangers også, er spillet veldig levende og fargerikt og er ute nå på PC- og Xbox-konsoller - selv som en del av Game Pass-abonnementssamlingen.

Og for dette formål får vi se hvordan Hi-Fi Rush former seg i aksjon ved å dykke ned i spillet på dagens GR Live, hvor vår egen Rebeca vil være vertskap og ønsker å spille gjennom åpningstiden av spillet, som starter til vanlig tid 15:00 GMT / 16:00 CET, og alt på GR Live-hjemmesiden.

Sørg for å stikke innom for litt rytmisk moro og også for en ytterligere erting av hva som er i vente, sjekk ut lanseringstraileren for Hi-Fi Rush nedenfor.