Bli med på PlayStations nye State of Play i kveldens GR Live

HQ

I kveld er en stor kveld for PlayStation-fans, da Sony skal være vertskap for årets første State of Play -sending. Showet vil inneholde rundt 15 spill i en sending som sies å vare i ca. 40 minutter, og vil inneholde en rekke kommende titler (som Rise of the Ronin og Final Fantasy VII: Rebirth) samt ryktede spill (som et nytt Metro).

Showet starter etter planen kl. 23, og vi kommer til å følge showet i kveldens GR Live, så følg med på GR Live-hjemmesiden for å få med deg alle avsløringene og kunngjøringene etter hvert som de skjer.