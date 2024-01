Bli med på Xbox Developer_Direct i kveld.

HQ

Senere i dag får vi et innblikk i en rekke kommende Xbox-prosjekter, alle som en del av den siste Developer_Direct. Programmet vil inneholde glimt fra Indiana Jones, Avowed, Senua's Saga: Hellblade II og Ara: History Untold, samt et rykte om et femte prosjekt.

Showet forventes å vare i rundt 50 minutter, og vil lede direkte over i The Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal, som vil gi et godt innblikk i fremtiden til Bethesdas MMORPG og hva det vil tilby fansen i 2024 og fremover.

Med Developer_Direct som starter kl. 20.00 GMT / 21.00 CET, og ESO-showet en time senere, kan du bli med oss på GR Live-hjemmesiden for å få med deg alle avsløringene og all informasjonen live. Gå ikke glipp av dette glimtet inn i Xbox 2024.