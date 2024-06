Bli motorsykkelbud i en pikselverden i Petal Runner

Som en del av Day of the Devs utstillingsvindu, Nano Park Studios avslørte nettopp sin kommende tittel Pixel Runner. Dette spillet beskrives som en "coming-of-age story" som foregår i en "cyberpunk-inspirert, pikselkunstdrevet åpen verden", og følger karakterene Cali og Kai mens de trener for å bli spesialiserte motorsykkelkurerer kjent som (vent på det) Petal Runners.

Ideen er å bli en Petal Runner, slik at du kan foreta leveranser, møte nye venner, spille minispill og generelt sole deg i en verden som er ment å være avslappende og beroligende.

Selv om det ikke er satt noen utgivelsesdato eller -vindu for Petal Runner ennå, vet vi at det vil komme til PC etter hvert. Sjekk ut traileren nedenfor.