Bli nabo med De fantastiske fire ved å flytte inn i Baxter Building

HQ

Har du noen millioner dollar på bok og har lyst til å sikre deg hjemmet til en gjeng superhelter? I så fall har vi noen gode nyheter, da Zillow har oppført hovedkvarteret til The Fantastic Four, med Baxter Building nå tilgjengelig for kjøp.

Det er riktignok ikke en ekte eiendomsannonse, men mer en morsom spøk i forkant av at The Fantastic Four: First Steps kommer på kino senere denne måneden. Annonsen har imidlertid en rekke gode nikk og referanser, inkludert en prislapp på $4,444,444 og informasjon som bekrefter at eiendommen har fire soverom, fire bad og en kvadratfotstørrelse på 4,444.

Ellers er Baxter Building "flying car friendly", har sin egen robotavdeling, et supervitenskapelig laboratorium, et maskinverksted og er fortsatt hovedkvarter for Future Foundation også. Det sies å ha "fantastisk utsikt", det er "H.E.R.B.I.E.-klart", "FantastiCar-kompatibelt", og heldigvis har det brannsikre møbler og farge-TV.

Du blir visstnok også nabo med The Fantastic Four, noe som får det til å virke merkelig at de i det hele tatt selger eiendommen sin... I henhold til beskrivelsen av eiendommen, blir vi fortalt :

Dette er en annonse:

"Denne bemerkelsesverdige boligen blander tidløs design med de nyeste innovasjonene fra ReedTech. Beboerne kan glede seg over et tilpasningsdyktig boareal som kan strekke seg etter deres behov. Beboerne kan "tenne på!" med den høyteknologiske innendørsgrillen på kjøkkenet og få øyeblikkelig hjelp i huset fra robotassistenten H.E.R.B.I.E. Nyt den fantastiske utsikten over byen, inkludert rakettutskytningsrampen der De fantastiske fire forbereder seg på sitt neste kosmiske oppdrag. Kanskje du til og med får se Human Torch lyse opp himmelen!"

Gå til annonsen her for å se en video som viser hva du har i vente hvis du får tak i denne eiendommen.

Dette er en annonse: