Bli vitne til den kaotiske opprinnelsen til Saturday Night Live i Sonys kommende film

Et av de mest populære komedieprogrammene i USA som har overlevd tidens tann, er Saturday Night Live, et program som har blitt sendt i flere tiår, og hvor komikere, potensielle skuespillere, musikere, sportspersonligheter og store stjerner har opptrådt med satiriske sketsjer. Det er du sikkert klar over, men du er kanskje mindre klar over hvordan showet ble til, og hvordan den første forestillingen var et kaotisk mareritt.

Sony Pictures Nå har regissøren Jason Reitman fått i oppdrag å dokumentere og presentere de ville 90 minuttene som gikk forut for Saturday Night Lives første show. Filmen er ganske enkelt kjent som Saturday Night, og har den nåværende SNL-titanen Gil Kenan tilknyttet som manusforfatter sammen med Reitman.

Filmen har også en stjernespekket rollebesetning, med blant andre Willem Dafoe, JK Simmons, Matthew Rhys, Finn Wolfhard, Kaia Gerber, Rachel Sennott, Lamorne Morris, Ella Hunt, Emily Fairn og mange, mange flere.

Saturday Night har planlagt kinopremiere 11. oktober, og du kan se hele sammendraget nedenfor :

"Klokken 11:30 den 11. oktober 1975 forandret en voldsom gruppe unge komikere og forfattere fjernsynet - og kulturen - for alltid. Saturday Night er regissert av Jason Reitman og skrevet av Gil Kenan & Reitman, og er basert på den sanne historien om hva som skjedde bak kulissene i løpet av de 90 minuttene som ledet opp til den første sendingen av Saturday Night Live. Full av humor, kaos og magien i en revolusjon som nesten ikke ble det, teller vi ned minuttene i sanntid til vi hører de berømte ordene ..."