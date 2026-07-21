Blink-182 og Pac-Man lanserer et samarbeid i forbindelse med San Diego Comic-Con 2026

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Fra 23. til 26. juli er det tid for et av årets største spillrelaterte arrangementer når San Diego Comic-Con 2026 starter. Som vanlig forventes det et stort antall utstillere, med fokus på blant annet tegneserier, TV-serier, samleobjekter og videospill. I forbindelse med dette er det kunngjort et noe uventet samarbeid.

Pop-punk-bandet Blink-182 har inngått samarbeid med Pac-Man, og du finner dette samarbeidet på stand nr. 1415. Samarbeidet markerer 25-årsjubileet for Blink-182s album Take Off Your Pants and Jacket, og besøkende kan blant annet se frem til en UFO Catcher med premier basert på både Blink-182 og Pac-Man. I tillegg er det lovet eksklusive Blink-182 x Pac-Man-merchandise, blant annet en nummerert LP-utgivelse og en T-skjorte.