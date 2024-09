Blinky kåret til vinner av GeoGuessr World Cup

Det overrasker deg kanskje å høre dette, men GeoGuessr har faktisk en veldig levende og fremtredende profesjonell scene. Det er faktisk så populært at det har støtte til å være vertskap for et stort personlig arrangement, hvorav en ble vist i Stockholm, Sverige i helgen, og så de beste GeoGuessrs i fremmøte kjempe om en del av en premiepott på $ 50,000.

Etter en hektisk helg ble franske Mathieu "Blinky" Huet til slutt kronet til mester, etter å ha holdt unna for amerikanske "mk". Dette resultatet betyr at Blinky er på vei hjem med $ 20,000 5.6 verdt av premiepotten, samt ytterligere $ XNUMX XNUMX takket være å vinne den crowdfunded potten også.

Det er foreløpig uklart hva fremtiden for GeoGuessr -konkurransen vil inneholde, men den vil uten tvil være tilbake og bedre enn noensinne i 2025.