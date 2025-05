Blir Dembélé klar til neste ukes semifinale i Champions League? Dette er hva Luis Enrique hadde å si

HQ

Ousmane Dembélé ble skadet under Paris Saint-Germains seier over Arsenal forrige tirsdag. En 1-0-seier i London som fortsatt er langt fra endelig, og PSG trenger en av sine beste menn for å fullføre jobben. Dessverre har han pådratt seg en strekk i hamstrings i høyre lår, meldte den franske klubben fredag. "Situasjonen hans er i bedring. En ytterligere oppdatering vil bli gitt etter hvert".

Hva betyr dette? Vel, ifølge Luis Enrique er det ikke noe alvorlig, det er en mild skade. Han sier imidlertid at han ikke kommer til å spille lørdagens Ligue 1-kamp mot RC Strasbourg, og alt er fortsatt i det blå når det gjelder hans deltakelse i cruisekampen neste onsdag, som PSG spiller for å vinne, uansett om de leder med ett mål eller ikke.

Presnel Kimpembe er fortsatt ikke helt friskmeldt i PSG

Men Dembélé er ikke den eneste spilleren på sykerommet: Presnel Kimpembe, forsvarsspilleren som knapt har spilt siden han kom tilbake fra en skade i januar i fjor, må fortsatt hvile i noen uker, opplyser klubben.