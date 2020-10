Blir Dreamcast SEGAs neste minikonsoll?

Du ser på Annonser

SEGAs Dreamcast sparket i gang den sjette konsollgenerasjonen da den ble lansert i 1998 i Japan. Dessverre for SEGA tok det ikke lang tid før Sony lanserte PlayStation 2 og plasserte Dreamcast i skyggen. Men mengden makeløse SEGA-spill til Dreamcast har gjort at den glemte konsollen har blitt ganske ettertraktet blant retroentusiastene i dag.

Nå får vi kanskje muligheten til å oppleve konsollen igjen. I siste nummer av Famitsu sa SEGAs retrosjef Yosuke Okunari at de vurderer å slippe flere minikonsoller i fremtiden, og at Dreamcast er en av dem:

"I think for the next one, we may go with a concept close to the Mega Drive Mini. If I have to say some names, it could be an SG-1000 Mini or a Dreamcast Mini,"

SEGA har nylig utgitt Game Gear Micro i Japan, og lanseres trolig ikke i Vesten. Men med deres neste retrokonsoll har de ifølge Okunari større ambisjoner:

"When we do the next one, I feel like the project scope will be much bigger as we gaze upon the world. So we won't be able to release it at this time the next year or two years after the Mega Drive Mini."

En Dreamcast Mini vil da være den hittil teknisk mest ambisiøse retrokonsollen hvis den faktisk blir laget.