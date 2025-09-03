Blizzard: AI kan håndtere de kjedelige tingene, mennesker forblir kreative

HQ

Det er ingen hemmelighet at spillindustrien satser stort på kunstig intelligens, og giganter som Take-Two og EA har allerede tatt det i bruk som en del av sin produksjon. Nå har også Blizzard Entertainment sluttet seg til listen, og erkjenner åpent at de bruker AI i World of Warcraft. I et intervju med Eurogamer forsvarte Gabriel Gonzalez, et medlem av Blizzards team for visuell kunst, studioets bruk av AI. Han understreket at teknologien først og fremst brukes for å redusere repetitivt og tidkrevende arbeid, slik at det frigjøres mer tid til kreative oppgaver.

"Jeg tror for oss, og måten vi kan tenke på AI og verktøyene og hvordan vi kanskje eller kanskje ikke integrerer dem, går tilbake til 'hvordan finner vi måter å fjerne de mer kjedelige delene av arbeidet', og frigjøre mer tid for folk til å være kreative," forklarte Gonzalez.

Han trakk til og med frem et praktisk eksempel fra World of Warcraft: hjelmpassforming. Siden spillet inneholder et bredt utvalg av raser med horn, uvanlige øreformer og andre unike egenskaper, har AI blitt brukt til å effektivisere prosessen med å justere hjelmer for hver karaktertype. "Ting som kunstig intelligens er til stor hjelp", sier Gonzalez.

Blizzard understreket imidlertid at AI ikke brukes til kreative kjerneaspekter som å designe karakterer eller spillmekanikk - områder der menneskelig kreativitet fortsatt anses som viktig. Utviklingen vekker likevel bekymring, ettersom mange i bransjen allerede har mistet jobben på grunn av at selskaper i økende grad benytter seg av kunstig intelligens for å kutte kostnader og øke effektiviteten. Det store spørsmålet er derfor ikke om, men når kunstig intelligens vil begynne å bli introdusert i flere kreative prosesser, selv hos de store studioene.