Blizzard avslører detaljene om World of Warcrafts spillerboliger

HQ

Da Blizzard bekreftet at World of Warcraft vil få boliger tilbake i november 2024, ble samfunnet en smule vilt da de oppdaget at en veldig lenge etterspurt funksjon kommer til spillet. Selv om vi ennå ikke vet nøyaktig når boliger vil debutere i MMORPG, har Blizzard delt massevis av detaljer om hvordan det vil fungere.

I forkant er de massivt tilpassbare rommene som vil bli tilbudt som Blizzard lover vil "tillate spillere å bygge et hus som viser sin egen personlige smak eller deres Warbands, fungerer som et ønsket bakteppe for rollespill, eller bare lar spillerne lage noe i en fantasiflukt."

Det vil bruke et 3D-verktøysett som er designet for å være enkelt å forstå og mestre, men som er "kraftig nok til at spillerne kan overraske oss med kreasjonene sine eller gå i dybden for å få de minste detaljene helt riktig."

Boligene vil gjøre det mulig for andre spillere å samhandle med dem, det blir sett på som et eviggrønt tillegg som har sitt eget veikart og som spenner over mange oppdateringer og utvidelser inn i fremtiden, og Blizzard går så langt som å si "dette er en langsiktig forpliktelse for oss som utviklere og tilbyr spillerne belønninger hele veien."

Ellers vil boliger være basert i spesifikke soner rundt Azeroth, noe som betyr at det vil være steder du kan og ikke kan bygge et hjem. Årsaken til dette er at Blizzard vil "mye heller gjøre en god jobb med et lite antall soner enn å gjøre en akseptabel jobb på et stort antall". Dette betyr at Alliance -medlemmene vil kunne bygge boliger inspirert av Elwynn Forest med "innslag av Westfall og Duskwood" mens Horde -medlemmene i stedet kan lage boliger som er "inspirert av Durotar, kystlinjen og Azshara". Hvor disse to sonene skal ligge, er ikke nevnt, men Blizzard bekrefter at flere soner vil bli lagt til etter hvert.

I tillegg til at boliger er en funksjon for alle spillere, uavhengig av hvor investert de er i World of Warcraft, da det vil ha "ingen ublu krav eller høye kjøpskostnader, ingen lotterier og ingen belastende vedlikehold," Blizzard bemerker at det vil være nabolag, med hvert sett med boligtomter ordnet i rundt 50 hjem, noe som betyr at du vil bli bedre kjent med menneskene du deler en del av verden med.

I et eget blogginnlegg uttalte utøvende produsent og World of Warcraft visepresident Holly Longdale: "Bolig er mer enn en funksjon for oss. Uansett hva vi lager, er det samfunnet som vil være med på å definere hvordan Housing gir alle et sted i Azeroth som de virkelig kan gjøre til sitt eget."

Når han snakket videre om WoW, bemerket Longdale at arbeidet fortsatt pågår med utvidelsen WoW: Classic Mists of Pandaria , og at noen av endringene for fremtiden for MMO vil omfatte justering av Midnight og The Last Titan, og også UI / UX, de sosiale funksjonene og ombordstigning og ny spilleropplevelse.

Hva synes du om retningen World of Warcraft er på vei i?