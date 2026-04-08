Blizzard avslører redesign av Anran etter å ha fått motbør for det opprinnelige designet

Det er nesten på tide at den andre sesongen av det rebrandede Overwatch ankommer, da 14. april kommer neste kapittel av spillet, med nye historietakter, en ny karakter, ytterligere endringer og forbedringer, og også den etterlengtede redesignen av helten Anran.

Da karakteren ble avduket tidligere i år, fikk hun en del motbør fra samfunnet og til og med stemmeskuespilleren hennes, som ikke akkurat var begeistret over hvordan Blizzard beveget seg bort fra det selvsikre og populære konseptdesignet. Utvikleren lovet at den ville ta en ny titt på karakteren og oppdatere modellen hennes så snart som mulig, og det er dette vi ser nå.

Den oppdaterte modellen har blitt delt, som med Blizzards egne ord har en "mer selvsikker positur", et større fokus på "øyne, øyenbryn og munn", en "nærmere likhet med broren hennes, Wuyang", mer "definerte kinn og kjeve", og "mørkere skyggelegging og fregner".

Spillregissør Aaron Keller berørte disse forbedringene i en ny oppdateringsvideo, som du kan se nedenfor, og for en sammenligning mellom de nye og gamle modellene, kan du også se noen bilder nedenfor.