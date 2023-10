Blizzard avslører tidsplanen for BlizzCon 2023

HQ

BlizzCon går av stabelen til helgen, og Blizzard har nylig avduket programmet for arrangementet, som ser ut til å bli to innholdsrike dager.

Det hele starter offisielt kl. 11.00 PDT fredag 3. november med åpningsseremonien, der alle som følger med på nettet og er til stede, blir ønsket velkommen tilbake etter lang tids fravær.

Alle hendelsene, inkludert hva som er neste steg for alle de store Blizzard-franchisene, er listet opp på Blizzards nettsted , og en opptreden fra K-Pop-gruppen LE SSERAFIM vil avrunde showet. Det er viktig å merke seg at Blizzard kun har oppgitt PDT-tider for arrangementene, så husk å legge til 8 timer for her i Storbritannia og 9 timer for CEST.

Vi er på plass på BlizzCon, så følg med for eksklusive intervjuer, forhåndsvisninger og mer.