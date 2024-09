Blizzard bryter ned sitt 20. WoW-jubileumsarrangement

HQ

World of Warcraft Det virker som om det er mye å gjøre for øyeblikket, med The War Within som starter Worldsoul Saga, og nå er det mer for fansen å sette tennene i.

Blizzard har gitt oss en detaljert oversikt over hva som kommer i feiringen av 20-årsjubileet til World of Warcraft (og 30-årsjubileet til Warcraft som helhet).

Du kan se hele videoen her, men vi skal gi en raskere oversikt over de viktigste høydepunktene :

Blackrock Depths er tilbake som et raid for 10-15 spillere, med 5 minibosser og 8 hovedsjefer, som kan spilles i LFR, Normal og Heroic-vanskeligheter.

Gjenbesøk åpningen av portene til Ahn'Qiraj med Chromie og hjelp til med å fikse fortiden, med fiender som The Scourge og The Burning Legion som vender tilbake sammen med sjefer som Ossirian the Unscarred og Kel'Thuzad.

I tillegg gjør Timewalking et stort comeback med The Deadmines og Zul'Farrak som vender tilbake sammen med to fløyer hver av Dire Maul og Stratholme. Disse vil være tilgjengelige for spillere på nivå ti og over.

Det kommer mange nye gjenstander og belønninger til jubileet, men noen av de viktigste er som følger: et blått føniks-feste kalt Coldflame Tempest, med rustning utformet etter Blizzard serviceutmerkelser; versjoner i spillet av Blizzards serviceutmerkelser; en baby Dreadlord kjæledyr, og Orc, Human, Elf, og Scourge fraksjonens ryggskjold.

I tillegg til at Dracthyr får tilgang til seks nye klasser og Shaman får nye Ascendance -former, er høydepunktet i begivenheten at noen av fanfavorittenes rustningssett kommer tilbake.

Alle nivå to rustningssettene, som Judgment Armour, kommer tilbake med moderne VFX-oppgraderinger. Klasser som ikke eksisterte på den tiden, for eksempel Monk og Evoker, vil få sine egne versjoner av disse settene med tema etter noen ikoniske NPC-er.