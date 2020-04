Blizzard er fortsatt usikre på om det blir noe BlizzCon i år

Coronaviruset fortsetter med å ha en stor innflytelse på måten spill- og mediebransjen operer på, og det har særlig betydd at visse store messer, som E3 og QuakeCon har blitt helt avlyst. Men hva med noen av dem som skal avholdes senere på året? Noen er fortsatt usikre.

Blizzard har nå innrømmet i et blogginnlegg at de enda ikke kan garantere at BlizzCon 2020 avholdes som planlagt. De skriver følgende:

"While we're all hopeful things will look better later in the year, the bottom line is that at this point it's too early to know whether BlizzCon 2020 will be feasible. The health of our community, employees, and everyone who helps with the show is our top consideration. It might be a few months before we know for certain if or how we'll proceed, but as soon as we have a meaningful update, we'll share it."

Det ser ut til at vi må vente litt før en beslutning blir tatt. Vi går ut ifra at det samme gjelder for eksempelvis Gamescom i august, samt Tokyo Game Show i september.