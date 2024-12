Blizzard fjerner de nåværende versjonene av Warcraft I og II, men GOG lover å bevare dem for evigheten

HQ

Spørsmålet om bevaring av spill er ikke alltid en politikk som de store selskapene som skapte spillene i utgangspunktet ønsker å støtte, i hvert fall ikke uten å kunne få noe for det. Mange feiret at Blizzard ved 30-årsjubileumssendingen av Warcraft-serien kunngjorde en Warcraft Remastered Battle Chest med de to originale spillene oppdatert for de nye tidene, men det ser ut til at før utgivelsen 13. desember prøver den å slette de som har eksistert (og mye billigere) i årevis på GOG.

Det virker som et mindre problem, men kanskje ikke så lite. Disse eldre versjonene har noe forbedret flerspillerstøtte og teksturoppdateringer, og er også tilgjengelige DRM-frie. Det betyr at hvis du har lastet dem ned, vil du kunne installere dem på ditt kompatible system om 50 år fra nå, hvis du vil. De vil være dine for alltid. Blizzard vil at du skal sjekke ut med de nye tingene, uten å ha tilgang til de originale (selv om de originale versjonene for øyeblikket også er på battle.net, er det godt mulig at de forsvinner der også den 13. desember, en måned etter at de nye versjonene ble lagt ut for salg).

PC Gamer, som brakte problemet frem i lyset, har forsøkt å kontakte Blizzard for å få en avklaring, men har ennå ikke fått svar. GOG har imidlertid allerede tatt grep og kunngjort at Warcraft I & II nå er en del av deres spillbevaringsprogram, og tilbyr evigvarende støtte slik at det alltid vil være kompatibilitet med disse versjonene i fremtiden. Den eneste betingelsen er at de må være de de distribuerer i butikken sin, og at de må kjøpes før 13. desember, da de vil bli fjernet fra salg hos GOG.

Så hvis du vil ha den originale Warcraft I & II-opplevelsen på PC med garanti for å kunne nyte den både nå og i fremtiden, må du sørge for å få den fra GOG før 13. desember. I tillegg har de nå en ekstra rabattkode "MakeWarcraftLiveForever", som tar et par euro ekstra av den endelige prisen. Kommer du til å la det gå fra deg?