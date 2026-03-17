Blizzard forklarer hvorfor det nå er det perfekte tidspunktet for Diablo IVs Warlock: "Klassen puster kampen mellom himmelen og Hell"

HQ

Vi trenger ikke vente så mye lenger før Diablo IV får sin andre utvidelse i form av Lord of Hatred. Den neste store DLC-en til spillet debuterer i slutten av april, den 28. april, og i tillegg til å legge til massevis av nye funksjoner, steder, fiender og hele pakka, vil den også "offisielt" introdusere to nye klasser.

Den første er allerede tilgjengelig for de som har forhåndsbestilt Lord of Hatred, ettersom Paladin er spillbar og har vært det i noen måneder, men den offisielle lanseringen er teknisk sett knyttet til utvidelsen der Warlock vil gjøre sin faktiske ankomst.

Når det gjelder hvorfor Lord of Hatred er det perfekte tidspunktet for å bringe Warlock til Diablo IV, i et nylig intervju med Blizzard og Diablo IV-klassedesigner Bjorn Mikkelson, blir vi fortalt at det rett og slett ikke er noe bedre tidspunkt for karakterarketypen.

"Warlock passer veldig bra med denne utvidelsen, fordi vi også lanserer den sammen med Paladin. Klassen lever og ånder for den beryktede evige kampen mellom himmel og helvete. Denne dualiteten er en stor del av utvidelsen; det er veldig kult å ha disse to klassene som spiller opp mot hverandre. Og siden dette er Diablos 30-årsjubileum, passer Warlock også veldig fint. Når du tenker på et demonspill, hva er mer typisk enn demonbesvergelsesklassen? Det er på en måte som Diablo i én og samme klasse."

For mer fra Warlock, kan du lese våre nylige tanker om klassen etter å ha vært i stand til å gå hands-on med karakteren under en nylig tur til Blizzards hovedkvarter.