Blizzard gjør en langsiktig investering i Diablo IV

Ikke regn med å se Diablo V i nær fremtid. Blizzard har bekreftet sin forpliktelse til å støtte den siste delen i serien i lang tid. Den opprinnelige planen for årlige utvidelser har blitt justert noe, og etter den nylige utgivelsen av Vessel of Hatred, er neste utvidelse nå forventet tidligst i 2026.

Dette kommer direkte fra Blizzards Rod Fergusson, som understreket viktigheten av å prioritere spillkvalitet fremfor å holde seg til en rigid utgivelsesplan. Målet er å forsikre spillerne om at Diablo IV er verdt å investere tid i, med langsiktig og konsekvent støtte, inkludert store oppdateringer de kommende årene.

"Vi vil at folk skal se veien videre, for vi vet at du sannsynligvis legger ned hundrevis av timer på å spille et Diablo-spill, og vi vil at folk skal vite at vi respekterer tiden deres og at vi ikke bare er her og borte."

Frem til neste utvidelse kommer, vil sesongbaserte arrangementer fortsette å holde spillerne engasjert, som for eksempel den nylige Season of Witchcraft.

Spiller du Diablo IV? Hva synes du om fremtidsplanene?