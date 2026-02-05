Blizzard kommenterer Overwatchs heltunge 2026-planer: "Det neste året kan være noe annerledes"

HQ

Blizzard trakk ut alle stoppene for å sikre at Overwatch vil ha et minneverdig 2026. Det er tonnevis av innhold som planlegges, hvorav det meste vi har kommentert nylig i vår dedikerte Spotlight-artikkel. Men det mest iøynefallende løftet for dette kalenderåret er tillegget av 10 nye helter til spillet, hvorav fem lanseres fullt ut neste uke når 2026s sesong 1 kommer 10. februar.

Så vil dette være den nye innholdsplanen? Kan vi forvente 10 helter hvert eneste år for Overwatch? Dette er et spørsmål vi stilte Blizzard direkte under et nylig besøk til den kaliforniske utviklerens Irvine-hovedkvarter, der assosiert spilldirektør Alec Dawson uttrykte at ting sannsynligvis vil endre seg på årlig basis.

"Årets fokus er virkelig på heltene og fortellingen," begynner Dawson. "Så vi driver fortellingen fremover og introduserer deg for en rekke nye helter i løpet av året. 10 totalt, ikke sant. Neste år kan være noe helt annet. Det kan være et spillsystem, som frynsegoder, som endrer hvordan heltene føles, men det kan også bare være en annen variant av dem."

Han fortsetter: "Vi prøver virkelig å finne ut, tror jeg, på lang sikt, hva er det vi kan overraske spillerne med? Jeg tror vi vil overraske spillere med å slippe 10 helter i år. Jeg tror Overwatch har mye designplass for oss å fortsette å bygge inn, men vi tenker alltid på hvor mye kompleksitet vi kan introdusere, hvordan kan vi sørge for at det fortsatt føles som et tilgjengelig spill på sikt? Vi ønsker ikke å bygge og bygge på toppen av det for alltid, så noen ganger må vi kanskje revidere det på forskjellige måter også."

Så kanskje 2027 vil fokusere på andre deler av det bredere spillet, samtidig som det serveres et mer konsist utvalg av nye helter. Uansett er det sannsynligvis en trygg innsats å anta at 10 helter hvert eneste år ikke vil være normen, ettersom kortene ser ut til å ha falt på denne måten for 2026.

