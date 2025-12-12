Blizzard kunngjør Diablo IV: Lord of Hatred-utvidelse, og ønsker Paladin-klassen velkommen

TheGame Awards-kvelden bød på en rekke store kunngjøringer, og Blizzard benyttet selvfølgelig anledningen til å presentere den neste store utvidelsen til Diablo IV: Lord of Hatred for spillere over hele verden. Denne utvidelsen vil være helt atskilt fra den første utvidelsen som ble utgitt i 2024, Vessel of Hatred, selv om den til en viss grad vil fortsette historien om hva som skjedde der.

Det endelige slaget mot Mephisto nærmer seg, nå som demonen er mektigere enn noensinne, og Vandreren må ta den vanskelige beslutningen om å danne en allianse med sin gamle fiende, Lillith, som har vendt tilbake fra de døde for å forhindre at Sanctuary blir fullstendig ødelagt. Vi reiser gjennom verdens eldste region, Skovos, det tidligere hjemmet til Inarius og Lillith, og utforsker en unik region med biomer, fangehullsdesign og monstre som aldri før har blitt sett i serien. Diablo IV: Lord of Hatred kommer 28. april 2026 i tre forskjellige versjoner: Standard, Deluxe og Ultimate. Åh, og hvis du ikke tidligere eide Diablo IV: Vessel of Hatred, ikke bekymre deg, for det vil også være inkludert her.

Men det er ikke alt, for sammen med denne nye historiekampanjen kommer to nye klasser til Diablo IV. Den ene er ennå ikke avslørt i nær fremtid, og den andre er Paladin-klassen. Laladin er en hellig kriger, gjennomsyret av guddommelig kraft, som baserer sin strategi på en kombinasjon av nærkamp, auraer og englelys. Det vil være fire eder eller underklasser som Paladin kan velge mellom, avhengig av spillestilen deres, i en formel vi så med Spiritualist i Vessel of Hatred. Disse edene er Juggernaut, Zealot, Judicator og Disciple.

Hva tror du - kommer du til å forsvare Sanctuary fra utslettelse mot Mephisto når Diablo IV: Lord of Hatred kommer i april?

Diablo IV: Lord of Hatred Paladin Class Oaths Gallery