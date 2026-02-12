Blizzard markerer 30 år med Diablo med konserten The Infernal Symphony i London

HQ

Vi feirer for tiden 30-årsjubileet for Diablo-serien, noe Blizzard nylig tok til nye høyder i sin Spotlight-sending dedikert til serien som avslørte mange Warlock-relaterte planer for forskjellige Diablo-spill. Men det er mer enn bare dette i vente.

Rundt seks uker etter at Lord of Hatred-utvidelsen kommer i Diablo IV, vil det bli arrangert en storslått konsert i London som feirer den berømte serien. Konserten, som går under navnet The Infernal Symphony, finner sted 6. juni i Royal Festival Hall i Southbank Centre, og her vil ulike låter fra serien bli fremført i det som beskrives som en "mektig musikalsk pilegrimsreise gjennom Sanctuary-verdenen".

Infernal Symphony ledes av dirigent Marek Wroniszewski, mens musikken fremføres av London Mozart Players og Hertfordshire Chorus. Forestillingen vil også bli satt sammen av komponist og produsent Ignacy Wojciechowski.

Siden dette er en feiring av alt som har med Diablo å gjøre, blir det naturligvis gjesteopptredener fra Blizzard-veteraner og -utviklere, deriblant hovedkomponist Ted Reedy og musikkregissør Derek Duke.

Synopsis for showet legger til: "Fra den sørgmodige gitaren til Tristram og de klangfulle temaene til Lords of Destruction, til de dystre strykerne til Kyovashad; fra tordnende kamphymner til hjemsøkende korharmonier - The Infernal Symphony vekker til live musikken som har formet sjelen til Sanctuary og fengslet generasjoner av spillere."

Billettene til denne endagsforestillingen er for øyeblikket i salg, og prisene starter på £57. Showet sies å vare i rundt to timer.

