Blizzard om Overwatch 2 -æraen: "Det var en nødvendig periode med utfordringer"

Overwatch har vært et fascinerende spill å følge, ettersom det startet som et av de mest lovende og spennende flerspillerprosjektene vi hadde sett på en stund. Det fikk stor anerkjennelse, vant trofeer og priser, fikk sterk støtte etter lanseringen, og generelt sett så det ut til at alle stjernene stod på linje og at fremtiden var veldig, veldig lys. Så begynte ting å glippe da Blizzard begynte å sondere terrenget for en oppfølger, og etterlot det opprinnelige spillet ganske goldt og livløst før de gikk videre til en nummerert oppfølger som etterlot mye å ønske.

Med fremveksten av Marvel Rivals og andre hit-helteskyttere, trengte Blizzard å gå stort med Overwatch som en del av det årlige Spotlight, og etter vår erfaring har det oppnådd denne bragden. Men å slippe "2" reiser spørsmålet om selv Blizzard anser utviklingen til Overwatch 2 for å være et vellykket forsøk, et spørsmål Gamereactor stilte til Overwatch-ledelsen under en pressekonferanse ved utviklerens Irvine-hovedkvarter i California.

På spørsmål om Overwatch 2 -æraen var en suksess i Blizzards øyne, og om den ville ha gjort noe annerledes i ettertid, fortalte utvikleren oss.

"Hva ville jeg endret hvis vi kunne gå tilbake? Sannsynligvis ikke kalle det Overwatch 2," humrer Head of Live Games/Mobile Development, Walter Kong. "Når jeg ser tilbake på den perioden, synes jeg at det var en positiv periode for oss, fordi vi gjorde en viktig overgang. Vi gjorde en overgang til et pågående live-spill, og det var ikke lett, det var veldig, veldig vanskelig. Jeg vil berømme lederne i teamet for å ha ledet organisasjonen gjennom det. Etter hvert som jeg ble en del av teamet, kunne jeg se at det ble mer naturlig å levere sesongbasert innhold, og det føltes mer naturlig å svare spillerne. Så jeg tror det var en nødvendig periode med utfordringer som vi måtte gjennom for å komme dit vi er i dag. Jeg tror ikke vi kunne hoppet rett hit. Så selv om jeg tror det ville vært ... bare det å tenke tilbake på det vi opplevde, får meg til å føle meg litt utslitt i løpet av disse årene, men jeg tror det er det som gjorde det mulig for oss å ta Overwatch til fremtiden."

Spilldirektør Aaron Keller utdypet deretter ytterligere: "Det er alltid vanskelig å se på fortiden og deretter bestemme de tingene du vil gjøre annerledes fordi vi er i en posisjon der vi hadde et spill vi kjørte som vi trengte for å finne ut hva den beste måten var å kjøre det spillet på. Jeg tror at hvis du ser på de siste årene, det vi har gjort med Overwatch, er at vi virkelig har fokusert på den kjernekonkurransedyktige PvE-opplevelsen, og ja, det er annerledes enn noe av det Overwatch 2 var tenkt å være. Det vi begynte å høre fra spillerne etter hvert som vi la mer og mer tid, energi og ressurser i å kontinuerlig forbedre spillet, var at det føltes som om vi hadde fortjent "2". Jeg tror ikke at det å gå videre, dette er ikke en innrømmelse av en feil, dette er at vi virkelig sier at vår visjon og vår forpliktelse til fremtiden til Overwatch er for denne live-tjenesten, er for dette alltid på, for alltid livsstilsspill."

Keller runder av med: "Og jeg tror en ting å anerkjenne, slik jeg ser på spill som dette og spillere for det, er at de trenger å ha tillit til spillet og laget i nåtiden for å kunne investere tid i spillet i fremtiden. Så det vi har gjort de siste to årene er å utvikle den tilliten hos spillerne våre, og en del av det sesong 1 handler om, er at nå som vi har den tilliten, bruker vi den til å gå så stort som mulig og for å presse dette spillet til neste nivå, og forhåpentligvis gi enda flere spillere den tilliten til at de kan hoppe inn for å spille Overwatch fordi det kommer til å være her i årene som kommer."

Så store forhåpninger fra Blizzard for fremtiden til Overwatch. Det utvikleren imidlertid gjorde klart, er at kadencen som ble foreslått for 2026, inkludert 10 nye helter i løpet av kalenderåret, kanskje ikke samsvarer med fremtidige år. Blizzard uttrykte at det vil se på forskjellige måter å styrke spillet på, kanskje med vekt på nye kart, kanskje helten omarbeides, eller flere ideer utover dette. Poenget er at 2026 ser ut til å være en flott retur til form for Overwatch, og alt er bra, det vil holde seg i form i mange år fremover.

For mer om Overwatch, se vår rapport om Switch 2-utgaven av spillet her, med noen eksklusive ekstrautstyr om hvordan spillet er designet for å passe til den håndholdte plattformen.