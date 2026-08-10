Blizzard sies å være Xbox’ «mest vellykkede» studio

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Selv om mye av den siste tiden har handlet om nedbemanninger og at studioer blir solgt eller lagt ned når det gjelder Xbox og Microsoft, ser situasjonen tilsynelatende mye mer positiv ut for Blizzard.

En rapport fra Windows Central inneholder en ny intern e-post sendt av president Johanna Faries, som ønsket å oppmuntre de ansatte i det store selskapet i forkant av BlizzCon 2026 i september, før hun gikk videre til å dele noen store og oppsiktsvekkende nyheter.

«I regnskapsåret 2026 avsluttet Blizzard året som det best presterende studioet i Xbox’ studiedivisjon, og det siste året har vært vårt tredje beste regnskapsår når det gjelder omsetning i Blizzards historie,» forklarte Faries.

Rapporten utdypet også at både regnskapsårene 2025 og 2026 viste vekst for Blizzard – første gang selskapet har oppnådd dette siden regnskapsåret 2017. Dette skyldes delvis satsingen på selskapets sterke, etablerte og vellykkede serier, der World of Warcraft fortsetter å blomstre, Overwatch i praksis har fått en ny start, Diablo IV får nye utvidelser og Hearthstone stadig får nye kortsett. Faktisk uttrykte Faries videre på dette punktet at Overwatch hadde «sitt sterkeste kvartal siden 2022».

Det er uklart hva Blizzard har planlagt for fremtiden til sine serier, men med BlizzCon 2026 rett rundt hjørnet, er det rimelig å forvente en oppdatering angående World of Warcraft: The Last Titan (det siste kapittelet i Worldsoul-sagaen), en teaser på hva som kommer til Overwatch i 2027, en stor Hearthstone-avsløring som sannsynligvis henger sammen med «hypotenuse»-teaseren (og som kan ha sammenheng med en konsollport...), hva fremtiden bringer for Diablo IV og helt sikkert bekreftelsen på Switch 2-versjonen, pluss kanskje til og med et svar om den lenge ryktede og uannonserte StarCraft-tittelen også.

Det er unødvendig å si at det er en god tid å være Blizzard-fan.