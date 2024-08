Blizzard tenker allerede på hvor The Worldsoul Saga "kan ende og hva det kan sette opp neste gang"

HQ

Det neste store kapittelet i World of Warcraft er her. The War Within utvidelse har kommet, og med det i tankene vender spillere over hele verden tilbake til Azeroth for å oppleve det spennende første kapittelet i The Worldsoul Saga. Men selv om det vil være ytterligere to utvidelser som utgjør denne neste epoken av WoW, har Blizzard allerede begynt å vende blikket mot fremtiden? Ifølge spilldirektør Ion Hazzikostas tenker teamet allerede langt frem i tid.

Da jeg snakket med Hazzikostas på Gamescom, ble jeg fortalt: "I veldig løse termer, vet du, begynte å tenke på hvor sagaen kan ende og hva det kan sette opp neste gang. Men vi har ærlig talt hendene fulle med planlegging, historieutvikling og verdensutvikling for tre utvidelser. Men vi gjør store fremskritt på alle disse frontene.

"Du vet, jeg var i møter om, du vet, aspekter ved hvordan de siste Titan-oppdateringene vil se ut. Det er den tredje utvidelsen i trilogien. Vi snakker om hvor alt dette kommer til å ende opp. Og det gjør oss i stand til å gjøre en bedre jobb enn noen gang før med å virkelig plante frø og forvarsler og veve de trådene som kommer til å lønne seg senere. For jeg tror vi har en fastere følelse av hvor vi er på vei enn vi noen gang har hatt tidligere. Og det gjør at vi kan gjøre en bedre jobb i dag."

