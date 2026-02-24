Blizzard utforsker tilpasninger for å få større effekt: "Vi ønsker å kunne dukke opp på alle tenkelige skjermer"

HQ

Med tanke på IP-gullrushet som har feid gjennom Hollywood den siste tiden og sugd til seg mange av de største og mest populære spillfranchisene og merkevarene, er det nesten overraskende at Blizzard Entertainment ikke har blitt dratt inn i folden. Blizzard har riktignok dyppet tærne i filmatiseringsvannet før med den animerte Warcraft-filmen, men de mange andre ikoniske seriene har ikke fått samme fokus. Men kanskje det snart vil endre seg.

I en samtale med Variety har Blizzard-president Johanna Faries forklart at selskapet ikke viker unna å utforske andre underholdningsmedier, ettersom det presser på for å være på "alle tenkelige skjermer."

bemerker Faries: "Vi snakker mye om dette. Vi er ikke Blizzard Games, vi er Blizzard Entertainment. Vi ønsker å kunne dukke opp på alle tenkelige skjermer. Vi ønsker å kunne skape nye fans som kanskje ikke har vært med oss de siste 35 årene. Hvordan vi fortsetter å engasjere Hollywood eller film og TV på større måter, kommer sannsynligvis til å være en stor del av den oppskriften på kort sikt. Vi spiller også i musikkbransjen. Vi spiller også på utradisjonelle arenaer, i hvert fall utover spill."

Når det gjelder hvordan dette faktisk kan se ut, uttrykker Fairies at det er "svært generative, proaktive, kortsiktige diskusjoner på tvers av nesten alle våre verdener akkurat nå, med hensyn til hva vi kan gjøre, hvilket format som fungerer, hvem som er det rette teamet for å ta det til nye målgrupper på en høykalibret måte." Dette er på toppen av en veldig dristig påstand om at "hver og en av våre IP-er kan være noen av de største lineære medieopplevelsene som verden kan oppleve."

Med tanke på de mange utmerkede filmtrailerne som Blizzard legger ut, har mange bedt om at Overwatch skal være et merke som blir utforsket i større grad, og Faries snakket til og med kort om dette med følgende.

"Det er noe vi ser signalisert til oss veldig konsekvent. Så hver gang vi legger ut en hvilken som helst type historie, inkludert en filmatisk avhandling, er det et veldig vanlig uttrykk for, jeg skulle ønske vi kunne ha mer av dette, jeg skulle ønske at vi kunne glede oss over disse historiene. Så da jeg tok på meg rollen som franchise GM, var disse fremtidige mulighetene og mulighetene noe som fikk meg til å si ja, ja, ja, ja, fordi jeg tror vi har levert på spillet, men det er fortsatt så mye på den bredere franchiseopplevelsen som jeg ønsket å bringe til spillere og fans."

Kunne du tenke deg å se Blizzard utforske muligheten for å bringe sine største franchiser til andre underholdningsmedier?