Blizzard vil gjerne komme tilbake til selve helvete i Diablo IVs fremtid

Om rundt en måneds tid tar Blizzard oss alle tilbake til det forvridde landet Sanctuary for å dykke hodestups ned i Diablo IVs Vessel of Hatred-utvidelse. Mens vi tok en titt på utvidelsen i midten av sommeren i en forhåndsvisning du kan lese her, tok vi også nylig en prat med Blizzard for å snakke om det første store tilskuddet til action-RPG.

Under et intervju med sjefsdesigner Rex Dickson og assisterende spilldirektør Brent Gibson spurte vi om hva som ville være drømmestedet eller biomet de kunne inkludere i spillet etter ankomsten av Nahantus jungler. Dickson fortalte oss:

"Ja, så jeg tror at det jeg husker fra grunnspillet, var å dra inn i helvete for å kjempe mot Lilith, og jeg tror det å sprenge ut helvete og vende tilbake dit alltid er interessant for meg, og se mer av den verdenen. Så jeg tror at hvis vi skulle dra noe sted, ville jeg valgt det."

Gibson legger til at han allerede lever ut drømmen sin. "Ja, jeg tror jeg oppfyller en av drømmene mine akkurat nå, for jeg var en stor Diablo II-spiller, og jeg har alltid ønsket å vite hva som var under Ziggurat, og det faktum at vi kunne utforske og faktisk lage en hel dedikert modus til det som er under Ziggurat, vi kaller det Kurast Undercity, tenker jeg har vært en slags drøm som har gått i oppfyllelse, og endelig oppfylle den barndomsfantasien om å ville klikke og gå dypere."

Hvor vil du gjerne se Blizzard utforske neste gang i Diablo IV?