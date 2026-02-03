Blizzards Hearthstone Spotlight vil tilby "kunngjøringer du ikke vil gå glipp av"

HQ

Nylig sparket Blizzard i gang 2026-feiringen ved å være vertskap for en stor World of Warcraft Spotlight-showcase som snakket alt om den kaliforniske utviklerens planer for MMO-ene i kalenderåret. Men dette var bare en smakebit på hva som kommer, da Blizzard også hadde planer om å være vertskap for lignende Spotlight-showcases for sine andre tentpole-serier.

Overwatch er neste, med sitt dedikerte Spotlight som skjer 4. februar, men det vil deretter bli fulgt av et Hearthstone Spotlight 9. februar, og til slutt et Diablo Spotlight 11. februar.

Når vi snakker om Hearthstone, har Blizzard nå delt litt om hva du kan forvente, og sier: "Vi starter ting med noen kunngjøringer du ikke vil gå glipp av på YouTube- og Twitch-kanalene våre (playhearthstone)!"

Spotlight vil finne sted 17:30 GMT/18:30 CET den 9. februar, og hvis du er en hyppig spiller av kortspillet, vil du ikke gå glipp av det som kommer.