Blizzards narrative leder kommenterer den lenge ryktede Zenyatta-animasjonsfilmen

Tilbake i oktober 2025 hadde vi sjansen til å snakke med Feodor Chin, stemmeskuespilleren som nylig var kjent for sin rolle som Ghost of Yoteis viktigste antagonist Lord Saito. Da vi satte oss ned med Chin, måtte vi naturligvis spørre om hans tid med å jobbe med Overwatch og gi uttrykk for den elskede karakteren til Zenyatta, der samtaleemnet skiftet til den lenge ryktede animerte kortfilmen basert på karakteren.

På den tiden uttrykte Chin at det var "gjort så vidt jeg vet", og likevel har vi ikke sett det. Så da vi nylig besøkte Blizzard i Irvine, California, benyttet vi anledningen til å spørre hovedfortellingsdesigner Miranda Moyer om statusen til den animerte kortfilmen, og om den kommer i 2026.

På denne fronten uttalte Moyer: "Jeg vet ikke hvor mye vi har lov til å snakke om det. Jeg tror jeg vil si at jeg elsker Zenyatta av hele mitt hjerte, og jeg er alltid på utkikk etter måter å hype ham på. Så hold utkikk, men jeg vil ikke låse det fast."

Så kanskje Zenyatta ikke er enormt viktig for historien som blir vevd i Reign of Talon-året, men forhåpentligvis betyr det ikke at den oppmerksomme munken vil bli sidelinjet for lenge.

