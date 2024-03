Blizzards nye brukeravtale: Du eier ikke lenger spillene dine

HQ

Den stadig mer digitale fremtiden er ikke nødvendigvis noe alle er begeistret for. Umiddelbar og enkel tilgang til medier og spill er utvilsomt tiltalende, men å ikke ha noe fysisk i hånden som kvittering for pengene man har brukt, er det mange av oss som ikke liker.

Med tanke på det som nå har skjedd på Blizzard, vil nok flere bli overbevist om viktigheten av fysiske medier. For i en påtvunget ny oppdatering av brukeravtalen deres står det i klartekst at du ikke lenger eier dine digitale spill på Blizzard. Den eksakte nye teksten lyder :

Din bruk av plattformen er lisensiert, ikke solgt, til deg, og du erkjenner herved at ingen tittel eller eierskap med hensyn til plattformen eller spillene overføres eller tildeles, og denne avtalen skal ikke tolkes som et salg av noen rettigheter..

For ikke å nevne at Blizzard når som helst kan inndra lisensen din til å spille de nevnte spillene. Enten hvis de mener at du bryter reglene deres, eller av andre, i deres øyne, vilkårlige grunner.

Sjekk ut den nye brukeravtalen her, og la deg forbløffe.