Blizzard-sjefen slutter etter massiv kritikk

Da undertegnede skrev om Activision Blizzard sin streik i forrige uke nevnte jeg blant annet at meget få var særlig fornøyde med svarene enkelte av selskapets ledere hadde gitt, og nå har nok dette vært med på å presse frem noe mange har lengtet etter.

Blizzard-presidenten J. Allen Brack slutter nemlig i selskapet med umiddelbar virkning. Begrunnelsen i pressemeldingen er at han ønsker "å få nye utfordringer", men sjansen for at den siste tidens massive kritikk ikke har spilt en rolle er ufattelig liten.

Dette vises også av arvtagerne, for det er Jen Oneal og Mike Ybarra. Førstnevnte kom til Blizzard i januar etter å ha vært i Vicarious Visions, mens Ybarra var visepresident for Xbox frem til 2019. Å forfremme to stykker som er relativt ferske i selskapet når det har vært mye debatt om hvor dårlige forholdene har vært i mange år er vel ganske lurt og greit.