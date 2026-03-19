BlizzCon 2026 vil inneholde fem store esports-turneringer

2026 er satt til å være nok et år som vil inneholde en stadig sjeldnere BlizzCon-festival. Med denne store konvensjonen på vei, hvis du ofte hopper inn i utviklerens spill og holder øye med deres konkurransedyktige scener, kan du være nysgjerrig på å vite hvilke turneringer og arrangementer som vil bli tilbudt på showet. Dette er nå bekreftet, selv om vi visste om noen av disse planene tidligere.

For eksempel har vi lenge vært kjent med at Overwatch World Cup kommer tilbake i september, med hovedarrangementet som skal holdes på BlizzCon. På samme måte har Blizzard vært vokal om å være vertskap for en Blizzard Classic Cup på showet også, med dette å be veteranspillere om å kjempe det ut i Heroes of the Storm, StarCraft: Remastered, StarCraft II og Warcraft III: Reforged.

Utover disse to turneringene inkluderer de andre som vil bli omtalt Hearthstone Masters Tour og to World of Warcraft-arrangementer, disse er Midnight Mythic Dungeon International og World of Warcraft Arena World Championship.

I henhold til belønningene for hver begivenhet, på toppen av veldig ønskelige trofeer, blir vi også fortalt at Classic Cup vil inneholde $ 100,000 600,000, WoW-arrangementene vil tilby til sammen $ XNUMX XNUMX, OW World Cup vil ikke ha en premiepott i seg selv, da det er en internasjonal og nasjonalbasert begivenhet, og til slutt skal Hearthstone Masters Tour-premien også bekreftes.

Er du spent på BlizzCons retur?