BlizzCon Online blir gratis for alle

BlizzCon, den store årlige begivenheten dedikert til Blizzard-spill, finner vanligvis sted over to dager i Anaheim, California. Det er et populært event, med billetter som selger ut i løpet av få timer, og selv online-sendingen er veldig ettertraktet, selv om det koster €40 for tilgang.

Men det blir ikke tilfellet for BlizzCon Online i februar.

Dette alternative eventet, på grunn av pandemien, blir gratis for alle, og vil også tillate sanntidsinteraksjoner (vi gjetter stemmer og kommentarer). Dette er blitt bekreftet av Blizzards president J. Allen Brack. Du kan se fram til cosplay-konkurranser, turneringer og paneler for studioets diverse spill.