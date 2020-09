BlizzCon Online blir i februar

Du ser på Annonser

Blizzard var relativt tidlig ute med å "kansellere" årets BlizzCon-messe som følge av Covid-19, så mange har lurt på akkurat når vi kan forvente å se mer av Diablo IV, Overwatch 2 og gjengen. Nå har vi fått svar.

Selskapet avslører at BlizzCon Online vil være den 19. og 20. februar neste år, og foreløpig nøyer annonseringen seg med å bekrefte at messens populære cosplay-fokus og lignende fortsatt vil være til stede selv om den er digital. Du kan lese mer om dette her.