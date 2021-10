BlizzCon utsettes igjen og vil gjøre endringer

HQ

Allerede i mai bekreftet Activision Blizzard at det ikke blir noe BlizzCon 2021 i år som følge av pandemien og et par andre ting. I stedet var planen å ha en ny BlizzConline i starten av 2022. Dette blir det heller ikke noe av.

Selskapet har nå annonsert at det ikke blir noe BlizzCon-lignende event i starten av 2022 heller, og nevner spesielt to grunner. Den første er at de må prioritere i disse dager. så da har det å støtte utviklingen av spill som Diablo IV og Overwatch 2 blitt rangert høyere enn et slikt show. Samtidig ønsker de å endre akkurat hva BlizzCon er, og vil bruke tiden til å finne ut hvordan en mer moderne utgave av det nå seksten år gamle showet.