Blockbuster Ne Zha 2 kommer til Vesten: A24 inngår distribusjonsavtale med CMC Pictures i USA

2025 har ikke vært like fattig på kinosuksesser som året før, men merkelig nok, midt i så mange nyheter om Jurassic Park: The Reborn, A Minecraft Movie eller Sinners, er det én blockbuster som ikke havner på noens hitlister, og det er fordi det er en film som frem til nå bare har hatt begrenset internasjonal distribusjon. Men det er i ferd med å endre seg.

Vi snakker selvfølgelig om Ne Zha 2. Den mest innbringende animasjonsfilmen i historien, med over 2,2 milliarder dollar i inntekter til nå, og som bare har blitt vist på en håndfull kinoer utenfor Kina. Dette vil nå endre seg, ettersom The Hollywood Reporter rapporterer at produksjonsselskapet A24 har inngått en avtale med CMC Pictures om å lansere Ne Zha 2 på amerikanske kinoer. Selv om filmen neppe kommer til å slå nye rekorder i Nord-Amerika, er det ingen tvil om at interessen for å se denne mastodonten utenfor hjemlandet vil tiltrekke seg noen seere.

I tillegg ser det ut til at produksjonsselskapet kommer til å være svært taktfulle i utvelgelsen av filmens engelske stemmeskuespillere. Det er bekreftet at Oscar-vinneren Michelle Yeoh blir en av hovedrolleinnehaverne i filmen.

Ne Zha 2 er en direkte oppfølger til Ne Zha (2019), en kinesisk folklorefortelling som følger en opprørsk ung halvgudinne ved navn Ne Zha som kjemper for å bryte seg fri fra lenkene til sin skjebne som menneskehetens ødelegger.

Hva mener du om dette? Kan Ne Zha 2 revalidere suksessen i USA?