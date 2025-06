Blodig hevn står på menyen i I Know What You Did Last Summer

HQ

Du kan løpe, men du kan ikke gjemme deg. Karma er en bitch. Det er mange forskjellige uttrykk som kan brukes for å beskrive handlingen i I Know What You Did Last Summer, den moderne rebooten av skrekkthrilleren fra 1997 som dreier seg om en vennegjeng som høster konsekvensene av et dødsfall de holdt skjult fra året før.

Filmen tar til en solfylt sommerdag under forberedelsene til bryllupet mellom to personer fra en større vennegjeng, da den ene mottar et brev med rystende ord: "I Know What You Did Last Summer". Det gjelder en dødelig bilulykke som de har valgt å holde tett om i et forsøk på å unngå konsekvensene. Men hevnen banker på, og snart befinner vennene seg i en krokbevæpnet morders vold, en person som de søker å overvinne ved å henvende seg til de overlevende fra hendelsen i 1997, nemlig Freddie Prinze Jr. og Jennifer Love Hewitt.

Når det gjelder kjernebesetningen av yngre stjerner, inkluderer dette Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers og Sarah Pidgeon. Filmen blir regissert av Jennifer Kaitlyn Robinson, med en historie av Robinson og Leah McKendrick og et manus av Robinson og Sam Lansky.

Du kan se I Know What You Did Last Summer på kino fra 18. juli, og du kan se den nyeste traileren nedenfor.